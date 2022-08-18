Завершилось остекление перехода между корпусами МКНЦ им. Логинова

Завершились работы по остеклению навесного перехода между новым и действующим корпусами на территории МКНЦ им. Логинова. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый корпус готов на 90%.

«В настоящее время производится благоустройство территории вокруг больницы, монтаж медицинского оборудования», - добавил глава департамента.

Новый лечебный комплекс рассчитан на 570 коек. С действующими корпусами новое здание соединят крытые переходы. После того как новый корпус начнет принимать пациентов онкологические больные смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации в одном месте.

Корпус оснастят необходимым медицинским оборудованием: три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты и др.

В палатах стационара разместят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала. Палаты также оборудуют системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом.

В здании предусмотрены специальные комнаты, где можно будет побеседовать с врачами, а также уютные зоны ожидания.

