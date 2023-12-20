Запущен тематический поезд о строительстве знаковых объектов Москвы

Тематический поезд, рассказывающий о важных градостроительных проектах Москвы, запущен на Сокольнической линии столичного метро. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, новый состав является своеобразной выставкой, которая знакомит пассажиров с вкладом московских инженеров и строителей в развитие столичной инфраструктуры.

«Символично, что информацию о достижениях современных метростроителей теперь могут узнать пассажиры именно Сокольнической линии – самой первой, которую построили в столичном метрополитене», - заметил Бочкарёв.

По его словам, активное участие в создании выставки на колесах принимал инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект», который является генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро и других объектов. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ и принимает участие в ключевых градостроительных программах Москвы.

Говоря о тематическом поезде, глава холдинга «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что передвижная экспозиция расскажет о таких направлениях работы холдинга как строительство новых линий и станций метро, электродепо, дорожных объектов, крупных гражданских проектов - таких как стадион "Лужники", Дворец гимнастики, объекты "Зарядья". Экспозиция размещена в пяти вагонах поезда типа «Русич», каждый из которых посвящен отдельной теме и имеет уникальное оформление.

«Миллионы москвичей и гостей города пользуются Большой кольцевой линией метро, посещают парк «Зарядье». Но многие интересные особенности их создания неизвестны общественности. Благодаря тематическому поезду горожане лучше узнают о работе столичных проектировщиков и строителей», – отметил Кравцов.

За 65 лет существования холдинга «Мосинжпроект» его специалистами было спроектировано и построено множество транспортных, спортивных, культурных и других объектов, признанных уникальными и знаковыми для города. В частности, свыше 6 тысяч км автодорог, более 100 мостов и эстакад. Только за последние за 12 лет введено в эксплуатацию порядка 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо.





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