На Сахалине в очередной раз заминировали школы

Утром 20 января 27 школ Южно-Сахалинска, а также Сахалинский государственный университет и техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства получили сообщения о том, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Детские сады Красноярска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Отмечается, что школьники Южно-Сахалинска до конца недели находятся на дистанционном обучении из-за очистки города от снега после непогоды, поэтому эвакуация их и педагогов не потребовалась. В настоящее время помещения осматривают сотрудники оперативных служб.

Также сообщение о минировании поступило в три школы и два детских сада в городе Корсаков. Детей и персонал пришлось эвакуировать, ведутся обследования зданий.

Напомним, 19 января сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили 19 января в общеобразовательные организации Новосибирской области.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МинированиеСахалин
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