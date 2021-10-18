Заммэра Бочкарёв: В Москве с начала года построено 64 объекта социнфраструктуры
В столице с начала года введено в эксплуатацию 64 объекта социальной инфраструктуры различного назначения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, в Москве введено в эксплуатацию 19 детских дошкольный учреждений, 20 школьных зданий, шесть объектов здравоохранения, а также 16 спортивных объектов и три объекта культуры.
Бочкарев уточнил, что общая площадь введенных соцобъектов – около 500 тысяч квадратных метров.
«В числе объектов, введенных в последние месяцы, общеобразовательная школа в поселении поселение Сосенское Новой Москвы и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией на улице Речников в районе Нагатинский Затон. Кроме того, в поселении Московский появилась подстанция скорой медицинский помощи на 20 машин», – отметил Бочкарёв.
В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что строительство соцобъектов помогает формировать в Москве комфортную и доступную городскую среду. А это, в свою очередь, является приоритетной задачей столичных градостроителей. Также глава строительного комплекса добавил, что в 2022-2024 годах в Москве планируется построить более 200 социальных объектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Новый антирекорд: в России выявили 34 325 заражений COVID-19 за сутки
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Пермском крае
- «Тулунский маньяк» получил 24 года колонии
- «Подкол за океан»: Хабиб объяснил шутку про избиение в московском метро
- Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием
- Первую нитку «Северного потока-2» заполнили 177 млн кубометров технического газа
- СМИ назвали кандидата на должность детского омбудсмена России
- Счетная палата: Рост ВВП в 2022–2024 годах может не достичь запланированных 3%
- Курс биткоина превысил $62 тысячи
- В России рекордно подорожала овсянка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru