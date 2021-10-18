Заммэра Бочкарёв: В Москве с начала года построено 64 объекта социнфраструктуры

В столице с начала года введено в эксплуатацию 64 объекта социальной инфраструктуры различного назначения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, в Москве введено в эксплуатацию 19 детских дошкольный учреждений, 20 школьных зданий, шесть объектов здравоохранения, а также 16 спортивных объектов и три объекта культуры.

Бочкарев уточнил, что общая площадь введенных соцобъектов – около 500 тысяч квадратных метров.

«В числе объектов, введенных в последние месяцы, общеобразовательная школа в поселении поселение Сосенское Новой Москвы и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией на улице Речников в районе Нагатинский Затон. Кроме того, в поселении Московский появилась подстанция скорой медицинский помощи на 20 машин», – отметил Бочкарёв.

Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории от станции метро «Сокольники» до парка

В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что строительство соцобъектов помогает формировать в Москве комфортную и доступную городскую среду. А это, в свою очередь, является приоритетной задачей столичных градостроителей. Также глава строительного комплекса добавил, что в 2022-2024 годах в Москве планируется построить более 200 социальных объектов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСтроительство
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