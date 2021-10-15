Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории от станции метро «Сокольники» до парка

Началось благоустройство территории, прилегающей к строящейся станции метро «Сокольники» Большой кольцевой линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительства Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, от станции метро к парку будет проложена аллея с деревьями и клумбами, жители района получат удобное общественное пространство.

«Площадь озеленения в границах земельного участка составит почти 2,5 тысячи квадратных метров. Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений», - рассказал Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов рассказал, что там, где невозможно провести озеленение из-за пролегающих под землей инженерных коммуникаций, будут размещены архитектурные инсталляции, а также созданы площадки для проведения праздников и ярмарок.

