Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории от станции метро «Сокольники» до парка
Началось благоустройство территории, прилегающей к строящейся станции метро «Сокольники» Большой кольцевой линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительства Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, от станции метро к парку будет проложена аллея с деревьями и клумбами, жители района получат удобное общественное пространство.
«Площадь озеленения в границах земельного участка составит почти 2,5 тысячи квадратных метров. Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений», - рассказал Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов рассказал, что там, где невозможно провести озеленение из-за пролегающих под землей инженерных коммуникаций, будут размещены архитектурные инсталляции, а также созданы площадки для проведения праздников и ярмарок.
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