Заммэра Бочкарёв: Станция метро «Пыхтино» готова на 31%

Станция «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро готова на 31%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На участке продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта "Внуково" ведется активное строительство двух станций. Общая строительная готовность станции "Пыхтино" на сегодняшний день превысила 30%, а устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на 63%», – отметил Бочкарёв.

Станция «Внуково», которая напрямую соединит аэропорт с городом, готова на 14%. По данным замммэра, на станции разрабатывают грунт и проводят монолитные работы.

При этом правый тоннель между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» готов уже на 91%, а левый тоннель уже сдан. Ранее в этом месяце начали создание правого тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково», добавил Бочкарёв.

