Заммэра Бирюков: Основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект завершены

Основные работы по благоустройству вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики закончены. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что масштабный проект реализовывался в два этапа. Первым благоустроили участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская», позже – участок от проспекта Андропова до Пролетарского проспекта.

«Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортной и безопасной городской среды для местных жителей при сохранении основной транзитной функции магистрали», - отметил заммэра столицы.

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Кроме того, по словам Бирюкова, во время работ специалисты спрятали все воздушные кабельные линии под землю, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части обновили, а также реконструировали наземные пешеходные переходы и возвели новые остановки общественного транспорта с Wi-Fi и устройствами для зарядки гаджетов.

Также во время реконструкции там установили новые трамвайные платформы. Бирюков подчеркнул, что, благодаря тому, что они приподняты до уровня пола трамваев, людям с ограниченными возможностями, родителям с детьми и пожилым пассажирам будет удобнее заходить в общественный транспорт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Петр БирюковСтроительствоМосква
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