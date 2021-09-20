Заммэра Бирюков: Основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект завершены

Основные работы по благоустройству вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики закончены. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что масштабный проект реализовывался в два этапа. Первым благоустроили участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская», позже – участок от проспекта Андропова до Пролетарского проспекта.

«Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортной и безопасной городской среды для местных жителей при сохранении основной транзитной функции магистрали», - отметил заммэра столицы.