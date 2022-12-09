Загрутдинов: Новый жилой дом по программе реновации построят в Царицыно в 2025 году

Строительство нового жилого дома для переселения москвичей согласно программе реновации началось в районе Царицыно (ЮАО) по адресу: Севанская улица, з/у 60, зона 38.1. Здание разместится поблизости от парка «Сосенки» и Аршиновского парка. Сейчас строительство находится на стадии подготовительного периода, сдача новостройки в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Оба корпуса здания переменной этажности строятся по индивидуальному проекту. Для отделки фасада используют бетонную плитку бежевых оттенков. На фасаде разместятся металлические корзины для кондиционеров.

Новый дом будет состоять из 234 квартир, из которых 174 двухкомнатных и по 30 однокомнатных и трехкомнатных. В каждой из квартир выполнят улучшенную отделку, отвечающую стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

Вестибюль жилой части оборудуют комнатой консьержа, кладовой для уборочного инвентаря, колясочной и зоной размещения почтовых ящиков. Для удобства жильцов установят два лифта грузоподъёмностью 630 и 1000 кг, снабженных визуальными и тактильными средствами информации.

Для удобства маломобильных граждан и жильцов с детскими колясками вход в подъезд, пол вестибюля и лифтового холла выполнят в один уровень с поверхностью земли. Также вход в подъезд вымостят шероховатой плиткой.

Проект также предусматривает благоустройство и озеленение придомовой территории. Кроме того, рядом с домом появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.

