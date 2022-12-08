Загрутдинов: новостройку по программе реновации построят на Проспекте Мира
В районе Ростокино на Проспекте Мира построят жилой дом для переселения по программе реновации. Сейчас там ведутся подготовительные работы, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, здание возводят на месте старой снесенной пятиэтажки, жители которой получили современные квартиры в новостройке на Сельскохозяйственной улице. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году.
Новостройку возведут по индивидуальному проекту. Фасады выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. Всего здесь будет 112 квартир, в том числе 32 однокомнатных, 64 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Они будут переданы жильцам с готовой улучшенной отделкой в соответствии со стандартом программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
В вестибюле здания предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков. В доме также спроектированы грузовые лифты.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят – там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.
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