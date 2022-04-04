Задержанный ФСБ в Крыму сторонник украинских националистов хранил взрывчатку

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании на территории Крыма сторонника украинских националистов за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ. Информацию об этом распространило Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Согласно оперативным данным, у жителя Алушты 1982 года рождения по месту жительства обнаружено самодельное устройство с содержанием более полукилограмма взрывчатого вещества. В ходе обыска у задержанного также найдены пистолет, тротил, порох, иные предметы, которые имеют отношение к противоправной деятельности.

Подтверждением причастности алуштинца к представителям неонацистской идеологии стали изъятые компьютер и средства мобильной связи. На них хранились видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики.

Кроме того, гаджеты содержали переписку подозреваемого с членами украинских националистических батальонов. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки.

