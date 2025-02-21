Задержан советник ростовского губернатора Гончаров
Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова задержали силовики, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Гончаров задержан», - сообщили агентству.
Источник уточнил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.
По данным СМИ, чиновника арестовали.
Ранее стало известно, что у Гончарова провели обыски по делу главы Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского. Министр задержан, против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к превышению полномочий в ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru