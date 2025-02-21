Задержан советник ростовского губернатора Гончаров

Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова задержали силовики, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Гончаров задержан», - сообщили агентству.

Источник уточнил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

По данным СМИ, чиновника арестовали.

Ранее стало известно, что у Гончарова провели обыски по делу главы Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского. Министр задержан, против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к превышению полномочий в ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

