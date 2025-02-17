Против замгубернатора Ростовской области завели дело о превышении полномочий
Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили против заместителя губернатора Ростовской области - министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.
Ранее стало известно о задержании чиновника, напоминает РЕН ТВ.
Как отметили в ФСБ, правоохранители выявили и пресекли противоправную деятельность замгубернатора, причастного к превышению полномочий во время реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
«Рачаловский… обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным... оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов», — указали в УФСБ.
Получателей субсидий впоследствии объявили банкротами, 155,2 млн рублей были похищены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru