Против замгубернатора Ростовской области завели дело о превышении полномочий

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили против заместителя губернатора Ростовской области - министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Ранее стало известно о задержании чиновника, напоминает РЕН ТВ.

Как отметили в ФСБ, правоохранители выявили и пресекли противоправную деятельность замгубернатора, причастного к превышению полномочий во время реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

«Рачаловский… обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным... оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов», — указали в УФСБ.

Получателей субсидий впоследствии объявили банкротами, 155,2 млн рублей были похищены.

