Задержан ряд руководителей аварийной ТЭЦ в Норильске
Следственный комитет России сообщил о задержании директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела о разливе топлива в Норильске.
Они подозреваются по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, которые повлекли тяжкие последствия, передает RT.
По версии следствия, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара дизельного топлива нуждалась в капитальном ремонте. Тем не менее, резервуар был введен в эксплуатацию, из-за чего и произошла авария. Проведенная позднее экспертиза подтвердила, что этот промышленный объект не соответствует требованиям безопасности, сообщает РИА ФАН.
Депутат Госдумы Александр Василенко в эфире НСН заявил о безответственности собственников ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании.
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