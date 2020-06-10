Задержан ряд руководителей аварийной ТЭЦ в Норильске

Следственный комитет России сообщил о задержании директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела о разливе топлива в Норильске.

Они подозреваются по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, которые повлекли тяжкие последствия, передает RT.