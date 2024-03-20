Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области

«Да, я могу вам подтвердить... Он задержан», — указал Нешумов.

Как пишет портал NGS.ru, задержание министра связано с деятельностью бывшего регоператора по обращению с мусором «Экология-Новосибирск». В 2023 году компанию лишили статуса регионального оператора и признали банкротом. При этом 15 марта текущего года суд арестовал счета, ценные бумаги и имущество десяти лиц, причастных к «Экологии-Новосибирск».

Какая статья вменяется задержанному Архипову, неизвестно.

Денис Архипов возглавлял министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области с сентября 2018 года, до этого чиновник был заместителем министра.

Ранее в Челябинской области задержали мэра Троицка по подозрению в получении взятки в виде беговой дорожки, напоминает RT. По данным правоохранителей, директор коммерческой фирмы сделал мэру «подарок» стоимостью 126 тысяч рублей в обмен на ускорение получения разрешения на строительство и ввод нежилого здания и помощь в подписании документации.

