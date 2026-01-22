Задержан министр транспорта Краснодарского края Переверзев

«Чиновник задержан по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям», - отметил источник.

Позднее объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд в Сочи арестовал министра до 19 марта по обвинению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере.

Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры России в отношении бывшего министра транспорта Кубани в 2016-2017 годах, экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Ранее бывшего парламентария арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Госдума досрочно прекратила его полномочия, напоминает «Свободная пресса».

Алексей Переверзев занимает пост главы Минтранса Кубани с 2017 года.

