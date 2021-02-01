Задержан глава минстроя Башкирии

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев задержан сотрудниками СКР и сейчас допрашивается. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на минстрой.

Утром в понедельник сотрудники следственного управления СКР по Башкирии и республиканского управления ФСБ провели обыски в его ведомстве.

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В пресс-службе правительства региона уточнили, что следственные действия проводятся по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В то время Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которое и занималось строительством очистных сооружений.

Пост главы минстроя он занял в декабре 2020 года.

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ФОТО: Министерство строительства и архитектуры Башкирии
ТЕГИ:ЗадержаниеБашкирия
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