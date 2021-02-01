Задержан глава минстроя Башкирии

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев задержан сотрудниками СКР и сейчас допрашивается. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на минстрой.

Утром в понедельник сотрудники следственного управления СКР по Башкирии и республиканского управления ФСБ провели обыски в его ведомстве.