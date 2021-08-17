За три года электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе – Собянин

В Москве до конца года появятся еще 300 электробусов, причём 200 из них – московской сборки. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своём блоге. Градоначальник подчеркнул, что с момента поставки первых машин – всего за три года – электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе. А сегодня на улицы Москвы вышел 700-й электробус.

«В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200, в Амстердаме – 211. Московские же электробусы обслуживают 56 маршрутов. За 3 года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров», - отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Это экологичный, низкопольный транспорт, который оснащён спутниковой навигацией. В электробусах есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, медиаэкраны и система климат-контроля.