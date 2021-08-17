За три года электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе – Собянин
В Москве до конца года появятся еще 300 электробусов, причём 200 из них – московской сборки. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своём блоге. Градоначальник подчеркнул, что с момента поставки первых машин – всего за три года – электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе. А сегодня на улицы Москвы вышел 700-й электробус.
«В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200, в Амстердаме – 211. Московские же электробусы обслуживают 56 маршрутов. За 3 года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров», - отметил Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Это экологичный, низкопольный транспорт, который оснащён спутниковой навигацией. В электробусах есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, медиаэкраны и система климат-контроля.
А ранее сообщалось, что Москва стала третьей в рейтинге регионов РФ по открытости к программе «Зелёный курс». Она направлена на переход страны на низкоуглеродное развитие. Первое место в списке занял Сахалин, второй делят Хабаровский край и Ленинградская область.
Рейтинг составило российское отделение Greenpeace на основании ответов региональных властей на запросы экологов, готовности сотрудничать по реализации «Зелёного курса» и количества прорывных и «ложных» решений по переходу на низкоуглеродное развитие. Эксперты, в частности, отметили решения властей Москвы по переходу на электрический общественный транспорт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет
- Московский планетарий предупредил о приближении к Земле опасного астероида
- В Госдуме оценили идею премировать вакцинирующих россиян медработников
- В МИД России ответили на заявления США по Афганистану
- Талибы объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников
- Пользователи обнаружили несостыковку на видео с погибшим мэром Кривого Рога
- Центр «Вектор» сообщил о регистрации «ЭпиВакКороны-Н» в течение августа
- Власти выделят еще 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента
- На Украине запасы газа сократились на 30%
- В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru