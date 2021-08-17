За три года электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе – Собянин

В Москве до конца года появятся еще 300 электробусов, причём 200 из них – московской сборки. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своём блоге. Градоначальник подчеркнул, что с момента поставки первых машин – всего за три года – электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе. А сегодня на улицы Москвы вышел 700-й электробус.

«В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200, в Амстердаме – 211. Московские же электробусы обслуживают 56 маршрутов. За 3 года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров», - отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Это экологичный, низкопольный транспорт, который оснащён спутниковой навигацией. В электробусах есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, медиаэкраны и система климат-контроля.

Собянин открыл завод по сборке электробусов в Сокольниках

А ранее сообщалось, что Москва стала третьей в рейтинге регионов РФ по открытости к программе «Зелёный курс». Она направлена на переход страны на низкоуглеродное развитие. Первое место в списке занял Сахалин, второй делят Хабаровский край и Ленинградская область.

Рейтинг составило российское отделение Greenpeace на основании ответов региональных властей на запросы экологов, готовности сотрудничать по реализации «Зелёного курса» и количества прорывных и «ложных» решений по переходу на низкоуглеродное развитие. Эксперты, в частности, отметили решения властей Москвы по переходу на электрический общественный транспорт.


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ФОТО: Мэрия Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинОбщественный ТранспортМосква
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