За полгода в центре Москвы восстановили 31 ветхое здание

В первом полугодии текущего года в Центральном административном округе (ЦАО) столицы восстановили 31 здание, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что девять из них являются объектами культурного наследия. По словам Ефимова, в здании в 4-м Добрынинском переулке теперь работает больница, а отремонтированное здание на Мясницкой улице используется под административные цели. Среди восстановленных объектов культурного наследия – здание Стрелецкой пекарни XIX века, в нем также планируется открыть пекарню.

При этом, подчеркнул Ефимов, с января по июнь в центре Москвы демонтировали 25 аварийных построек. В свою очередь начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что за шесть месяцев 2023 года при мониторинге ЦАО было выявлено 379 объектов самовольного строительства. По его словам, 98 из них пришлись на капитальные строения и 281 – на некапитальные: в частности, навесы и ограничительные элементы.

Бобров подчеркнул, что 101 незаконный объект демонтировали, таким образом освободив территорию более 4,1 тысячи «квадратов». Добавляется, что на раннем этапе пресекли пять фактов незаконного строительства.

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