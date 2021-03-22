За несанкционированными свалками строительного мусора будут следить с помощью фотоловушек
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что потоки строительного мусора в регионе возьмут под контроль. Для его переработки будут созданы отдельные площадки. Как пояснил чиновник, «будут применены самые высокие экологические стандарты, которые в своё время были реализовываны по твёрдым коммунальным отходам. Строительный мусор весь будет оцифрован, и из точки А в точку Б будет следовать только по электронному талону, под строгим контролем», – сказал глава региона.
В свою очередь, зампредседателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин заявил, что в регионе насчитается 460 свалок строительных отходов. Для контроля за мусором используют фотофиксацию и систему контроля за перемещением транспорта. Эту технологию используют боле полугода, с осени 2020- го. Ловушки ставят местах, где чаще всего несанкционированно сбрасывают отходы. Затем на видео отсматривают номера грузовиков-нарушителей, водителям выписывают штрафы, сообщает «Радио 1».
Напомним, в конце 2020 года церемония закрытия полигона твердых коммунальных отдыхов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области прошла при большом стечении высокопоставленных чиновников, в частности, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По словам губернатора, впереди - работа по рекультивации и дегазации полигона, очистке сточных вод, реабилитации речки Городня. И все это – под общественным и экологическим контролем.
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