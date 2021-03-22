За несанкционированными свалками строительного мусора будут следить с помощью фотоловушек

В свою очередь, зампредседателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин заявил, что в регионе насчитается 460 свалок строительных отходов. Для контроля за мусором используют фотофиксацию и систему контроля за перемещением транспорта. Эту технологию используют боле полугода, с осени 2020- го. Ловушки ставят местах, где чаще всего несанкционированно сбрасывают отходы. Затем на видео отсматривают номера грузовиков-нарушителей, водителям выписывают штрафы, сообщает «Радио 1».

Напомним, в конце 2020 года церемония закрытия полигона твердых коммунальных отдыхов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области прошла при большом стечении высокопоставленных чиновников, в частности, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По словам губернатора, впереди - работа по рекультивации и дегазации полигона, очистке сточных вод, реабилитации речки Городня. И все это – под общественным и экологическим контролем.

