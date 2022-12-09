За 10 лет число усыновленных детей в Калужской области выросло в два раза

За 11 месяцев 2022 года в Калужской области усыновили 56 детей. Это почти в два раза (на 47%) больше, чем за аналогичный период 2011 года, сообщили в региональном ЗАГСе.

В 2021 году за 11 месяцев новые семьи появились у 38 детей, отметили там.