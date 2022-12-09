За 10 лет число усыновленных детей в Калужской области выросло в два раза
За 11 месяцев 2022 года в Калужской области усыновили 56 детей. Это почти в два раза (на 47%) больше, чем за аналогичный период 2011 года, сообщили в региональном ЗАГСе.
В 2021 году за 11 месяцев новые семьи появились у 38 детей, отметили там.
Ранее проект «Если быть точным» (создан фондом «Нужна помощь) сообщил, что в целом в России с 2010 года в два раза снизилась доля семей, которые хотели усыновить ребёнка и реально это сделали. Также специалисты проекта отметили, что чаще всего потенциальные усыновители ищут «голубоглазых младенцев», в федеральном банке таких детей-сирот лишь 0,4%.
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