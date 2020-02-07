Ярославский губернатор призвал жителей не переживать из-за наводнения
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей не паниковать из-за разлива Волги. На своей странице в Facebook он написал, что власти сделают все для того, чтобы вода не добралась до критического уровня. Ситуация мониторится каждые три часа. В регионе введен режим повышенной готовности.
По словам главы региона, вода поднялась высоко, но не до критической отметки. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации власти намерены изменить режим работы гидроузлов. Губернатор заявил, что это должно помочь размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов.
Миронов также пообещал принять участие в разведке ситуации с воздуха совместно со специалистами по гидрологии и сотрудниками МЧС.
В конце января из-за разлива Волги оказались подтопленными прибрежные территории в Ярославской области, сообщает РИА Новости. Региональное МЧС называет одной из причин этого аномально теплую зиму в этом году. А из-за внезапно ударивших морозов на Волге возникли ледовые заторы.
Ранее жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды. По данным МЧС, в ближайшее время в регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, слабая метель и гололедица. Такой характер погоды сохранится до вечера пятницы.
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