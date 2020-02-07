Ярославский губернатор призвал жителей не переживать из-за наводнения

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей не паниковать из-за разлива Волги. На своей странице в Facebook он написал, что власти сделают все для того, чтобы вода не добралась до критического уровня. Ситуация мониторится каждые три часа. В регионе введен режим повышенной готовности.

По словам главы региона, вода поднялась высоко, но не до критической отметки. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации власти намерены изменить режим работы гидроузлов. Губернатор заявил, что это должно помочь размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов.