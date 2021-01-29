Январь в Москве превысил норму осадков на 40%
29 января 202108:37
По предварительным данным, в Москве в январе выпало осадков на 40% больше климатической нормы.
За последние сутки в Москве зафиксировано выпадение 7 мм осадков, а с начала января - 59 мм (норма 42 мм), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 31 января, жителей мегаполиса ожидает еще один снегопад, передает RT. По их данным, может выпасть более 5 мм снега.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru