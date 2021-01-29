Январь в Москве превысил норму осадков на 40%

По предварительным данным, в Москве в январе выпало осадков на 40% больше климатической нормы.

За последние сутки в Москве зафиксировано выпадение 7 мм осадков, а с начала января - 59 мм (норма 42 мм), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.