Январь в Москве превысил норму осадков на 40%

По предварительным данным, в Москве в январе выпало осадков на 40% больше климатической нормы.

За последние сутки в Москве зафиксировано выпадение 7 мм осадков, а с начала января - 59 мм (норма 42 мм), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

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Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 31 января, жителей мегаполиса ожидает еще один снегопад, передает RT. По их данным, может выпасть более 5 мм снега.


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ФОТО: РИА Новости
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