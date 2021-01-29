«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 01:00 30 января, сообщает телеканал «360».

Это связано с гололедицей и возможными снегопадами. Непогоду принесет фронтальный раздел южного циклона, а с запада области приблизится холодный циклон. В результате в Москве и Подмосковье понизится температура.

29 января ожидаются снег и мокрый снег, температура в течение суток - около ноля градусов.

Погода в феврале будет «неоднородной», а начало последнего зимнего месяца будет соответствовать климатической норме, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

