Выставка иконописи открылась в музее изобразительных искусств Калуги

Более 40 работ представлены на выставке «Вечные ценности», которая открылась в Калужском музее изобразительных искусств. В экспозицию вошли работы студентов отделения «Живопись» Калужского духовного училища. Как сообщает ГТРК «Калуга», среди них копийные иконописные работы музеев Ярославля и Великого Новгорода.

Центральное место на выставке отведено новописанной иконе Божией Матери «Калужская» и иконе «Благословение детей». Среди других работ представлены образы святителей, преподобных и апостолов, есть живописные полотна молодых мастеров и композиции.

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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев благодарил студентов Духовного училища и их наставников, которые приложили кисти и талант к созданию полотен. Он также отметил, что выставка «Вечные ценности» уже стала традиционной, но каждый раз оставляют сильное впечатление.

Экспозиция в Калужском музее изобразительных искусств будет развёрнута до 26 января.

Ранее в региональном министерстве культуры и туризма сообщили о том, что дом гражданского губернатора в Калуге, где расположится выставочный центр Государственного Эрмитажа, планируется отреставрировать к середине 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Выставка иконописи открылась в музее изобразительных искусств Калуги
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