Выставка иконописи открылась в музее изобразительных искусств Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев благодарил студентов Духовного училища и их наставников, которые приложили кисти и талант к созданию полотен. Он также отметил, что выставка «Вечные ценности» уже стала традиционной, но каждый раз оставляют сильное впечатление.

Экспозиция в Калужском музее изобразительных искусств будет развёрнута до 26 января.

Ранее в региональном министерстве культуры и туризма сообщили о том, что дом гражданского губернатора в Калуге, где расположится выставочный центр Государственного Эрмитажа, планируется отреставрировать к середине 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».