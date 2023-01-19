Коллекцию калужского музея космонавтики пополнили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2-1а»
Бюст знаменитого конструктора Владимира Челомея и части ракеты-носителя «Союз-2-1а» пополнили коллекцию музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калужской области, сообщили в пресс-службе учреждения, передает ТАСС.
Как отмечается, передал их на вечное хранение начальник научно-исследовательского центра истории предприятия «НПО машиностроения» Леонард Смиричевский.
Бюст главного конструктора Владимира Челомея - создал скульптор Валерий Рыбинский в июне 2019 года, а фрагмент ракеты-носителя нашли в районе падения ее отделяющихся частей после старта с космодрома «Байконур».
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