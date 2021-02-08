Выручка ресторанов Москвы выросла на 10 процентов после отмены ограничений

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичные развлекательные заведения в первые выходные после снятия ограничений на работу ночью заработали больше, чем в докоронавирусные времена, передает телеканал «360».

Между тем, с 8 февраля снимает ограничения на работу ночных клубов и дискотек Московская область, пишет «Газета.ру».

