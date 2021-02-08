Выручка ресторанов Москвы выросла на 10 процентов после отмены ограничений

Выручка московских ресторанов после отмены ограничений на работу по ночам выросла на 10%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». Средний чек увеличился на 5-7%.

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Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичные развлекательные заведения в первые выходные после снятия ограничений на работу ночью заработали больше, чем в докоронавирусные времена, передает телеканал «360».

Между тем, с 8 февраля снимает ограничения на работу ночных клубов и дискотек Московская область, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанМосква
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