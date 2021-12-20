Выработавший ресурс энергоблок Курской АЭС остановили навсегда
Курская АЭС навсегда остановила выработавший свой ресурс энергоблок №1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу электростанции.
В пресс-службе АЭС уточнили, что реактор был заглушен в соответствии с технологическим регламентом, его энергоблок отключили от Единой энергосистемы России без замечаний.
Отмечается, что энергоблок был запущен 19 декабря 1976 года, за это время он произвел свыше 251 млрд кВт часов электроэнергии. Отмечается, что при современном расходовании электричества этого достаточно, чтобы обеспечить энергией весь регион в течение 30 лет.
«Блок отработал надежно и безопасно», - рассказал исполняющий обязанности директора предприятия Александр Увакин. В настоящий момент на Курской АЭС строят станции для замещения мощностей энергоблоков, которые будут постепенно выводиться из эксплуатации.
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