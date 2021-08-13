Вулкан Шивелуч начал извергать лаву и пепел
Самый северный из действующих вулканов Камчатки - Шивелуч - начал извергать лаву после резкого повышения своей активности. Об этом рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Там отметили, что активность вулкана повысилась после землетрясения, произошедшего 29 июля в районе Аляски, магнитуда составила 8,2. «Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал», — цитирует РИА Новости сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука.
Сейсмолог отметил, что по склонам Шивелуча движутся раскаленные потоки лавы, происходят выбросы пепла.
По словам Демянчука, температура внутри потока лавы может достигать 800 градусов Цельсия. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, чрезвычайно сложно. В связи с этим эксперты призвали не приближаться к Шивелучу, а также покинуть его окрестности, пишет «Газета.ру».
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