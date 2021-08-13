Вулкан Шивелуч начал извергать лаву и пепел

Самый северный из действующих вулканов Камчатки - Шивелуч - начал извергать лаву после резкого повышения своей активности. Об этом рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Там отметили, что активность вулкана повысилась после землетрясения, произошедшего 29 июля в районе Аляски, магнитуда составила 8,2. «Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал», — цитирует РИА Новости сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука.