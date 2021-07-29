На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения

На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1, сообщил Центр по предупреждению в США.

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ФОТО: flickr/Joseph
ТЕГИ:ЗемлетрясениеШтормовое ПредупреждениеАляска
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