Вторая волна COVID-19 может накрыть Подмосковье в сентябре

Власти Московской области ожидают вторую волну заболевания коронавирусной инфекции к сентябрю. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. При этом, она отметила, что Подмосковье уже «запасаются средствами и на будущие периоды».

Между тем, как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, ситуация с COVID-19 в Московской области стабилизировалась. На прошлой неделе в Подмосковье было зафиксировано максимальное количество госпитализированных с COVID-19. Также был установлен новый максимум по числу вылечившихся.

При этом, по последним данным, лидером по числу зараженных COVID-19 среди округов Московской области стал Подольск. Об этом свидетельствует информация, размешенная телеграм-каналом «Коронавирус.Мособлштаб».

Известно, что в Подольске 2 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Далее следует Красногорск с 1 890 заболевшими. Замыкает тройку Королев, в котором 1791 инфицированный, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».