Вторая волна COVID-19 может накрыть Подмосковье в сентябре
Власти Московской области ожидают вторую волну заболевания коронавирусной инфекции к сентябрю. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. При этом, она отметила, что Подмосковье уже «запасаются средствами и на будущие периоды».
Между тем, как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, ситуация с COVID-19 в Московской области стабилизировалась. На прошлой неделе в Подмосковье было зафиксировано максимальное количество госпитализированных с COVID-19. Также был установлен новый максимум по числу вылечившихся.
При этом, по последним данным, лидером по числу зараженных COVID-19 среди округов Московской области стал Подольск. Об этом свидетельствует информация, размешенная телеграм-каналом «Коронавирус.Мособлштаб».
Известно, что в Подольске 2 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Далее следует Красногорск с 1 890 заболевшими. Замыкает тройку Королев, в котором 1791 инфицированный, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
Напомним, ранее второй волны распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии не исключил Александр Лукашенко. В связи с этим, президент призвал серьёзно к ней готовиться, сообщает агентство БелТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, поскольку тяжёлых больных стало меньше, а свободных коек больше. Однако, несмотря на улучшения, нужно «держать в уме вторую волну».
«Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. Если зимой и осенью, то дай Бог, чтобы мы серьёзно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет», —заявил Лукашенко.
Добавим, ранее Александр Лукашенко уже заявил, что эпидситуация по COVID-19 в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя.
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