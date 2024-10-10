ВСУ удерживают мирных жителей в школе-интернате Суджи
Украинские военные удерживают группу мирных жителей в Судже, захваченную Вооруженными силами Украины в ходе вторжения на территорию Курской области. Людей, которые не выехали с занятых территорий, содержат в здании городской школы-интерната.
Такие данные сообщил ТАСС руководитель Суджанского района Александр Богачев. По его словам, факты подтверждаются видеосъёмками, которые делали сами бойцы ВСУ. При этом, как уточнил Богачев, информации о других аналогичных местах содержания мирных жителей Курской области украинским военными, у него нет.
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник ранее заявил, что ВСУ удерживают от 70 до 120 мирных жителей в Судже. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит данные Мирошника, согласно которым, с момента вторжения украинских военных в Курскую область в начале августа не менее 56 жителей были убиты, 266 - ранены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru