Украинские военные удерживают группу мирных жителей в Судже, захваченную Вооруженными силами Украины в ходе вторжения на территорию Курской области. Людей, которые не выехали с занятых территорий, содержат в здании городской школы-интерната.

Такие данные сообщил ТАСС руководитель Суджанского района Александр Богачев. По его словам, факты подтверждаются видеосъёмками, которые делали сами бойцы ВСУ. При этом, как уточнил Богачев, информации о других аналогичных местах содержания мирных жителей Курской области украинским военными, у него нет.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник ранее заявил, что ВСУ удерживают от 70 до 120 мирных жителей в Судже. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит данные Мирошника, согласно которым, с момента вторжения украинских военных в Курскую область в начале августа не менее 56 жителей были убиты, 266 - ранены.

