Врио губернатора отправил в отставку правительство Ульяновской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что врио главы региона подписал соответствующее распоряжение, согласно которому кабинет министров будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
Русских был назначен врио главы Ульяновской области в четверг после отставки предыдущего губернатора Сергея Морозова. В пятницу полпред президента РФ Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Русских активу региона. Врио губернатора выразил готовность участвовать в предстоящих выборах главы области.
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