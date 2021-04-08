Врио главы Ульяновской области стал Алексей Русских
Временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области назначен Алексей Русских. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На этом посту он сменил Сергея Морозова, которого президент уволил по собственному желанию. Морозов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму. Он возглавлял регион с 2005 года.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" объяснил решение Морозова уйти в отставку низким рейтингом губернатора и высокими показателями коммунистов в регионе.
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