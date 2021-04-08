Врио главы Ульяновской области стал Алексей Русских

На этом посту он сменил Сергея Морозова, которого президент уволил по собственному желанию. Морозов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму. Он возглавлял регион с 2005 года.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" объяснил решение Морозова уйти в отставку низким рейтингом губернатора и высокими показателями коммунистов в регионе.





