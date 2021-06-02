Врач напомнил, что Подмосковье первым начало лечить пациентов с COVID-19
Московская область стала первым регионом России, который принял на себя удар COVID-19. Такое мнение выразил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
Осипов прокомментировал сведения о том, что Москва вошла в тройку крупных городов по эффективности борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Врач напомнил, что еще 20 января 2020 года первых пациентов с COVID-19 приняла Московская область. По мнению главврача, в регионе была качественно организована работа ковид-госпиталей и распределение пациентов.
Осипов назвал слаженной работу медиков и областного минздрава. Врач напомнил, что в настоящий момент число госпиталей для больных с коронавирусом уменьшается. "Буквально на днях ещё две больницы Московской области переходят на плановый режим работы", - рассказал Осипов.
По мнению врача, Московскую область можно поставить в один ряд с Москвой по качеству предоставляемой медпомощи. По его словам, у региона есть "все ресурсы". По сравнению с другими регионами РФ в Подмосковье работа организована лучше, подчеркнул Осипов в эфире «Радио 1».
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