Возведены опоры нового путепровода на 24 километре Ленинградского шоссе

Возведены опоры, а также надвижка пролетного строения над ж/д путями нового путепровода в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет монтаж металлоконструкций пролетного строения», - отметил глава департамента.

Загрутдинов также пообещал, что уже в следующем году будет запущено движение по новому путепроводу.

Сооружение протяженностью более 500 метров будет иметь по четыре полосы для движения во всех направлениях.

Глава департамента строительства Москвы подчеркнул, что особенностью строительства является то, что на период строительных работ движение транспорта продолжается по существующему путепроводу.

По его словам, старый путепровод будет демонтирован в 2024 году, что уже никак не скажется на режиме движения транспорта.

Новое сооружение обеспечит безопасное и комфортное движение транспорта через железнодорожные пути, а также удобный подъезд к международному аэропорту «Шереметьево».

