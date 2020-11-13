Возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге обнаружена несанкционированная свалка

Несанкционированная свалка мусора площадью около гектара была обнаружена около аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает ОТР.



По данным телеканала, отходы находятся в сотне метров от крупной федеральной трассы, из-за свалки возле аэропорта появляется большое количество птиц. Канал со ссылкой на главу местной аэродромной службы Яна Метелева передает, что стаи птиц создают угрозу воздушным судам.

Прокуратура провела проверку по данному инциденту, собственник земельного участка будет привлечен к ответственности. Как отмечают сотрудники аэропорта, различные строительные и бытовые отходы привозятся грузовыми автомобилями, также на территории могут появиться пищевые отходы, которые привлекают птиц еще сильнее.

Как передает ОТР, в текущем году в Кольцово произошло 5 столкновений с птицами, последствия которых удалось устранить. Орнитологическая служба будет регулярно инспектировать территорию бывшей свалки для предотвращения нового скопления бытовых отходов.