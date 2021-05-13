Воробьёв вручил воспитателям детсадов сертификаты на «Социальную ипотеку»

Андрей Воробьёв вручил сертификаты на «Социальную ипотеку» 14 воспитателям детских садов. Губернатор Московской области отметил, что соципотека в регионе действует для людей благородных профессий.

«Воспитатели, конечно же, относятся к ним. Хочу вас поблагодарить за работу. Ведь детский сад сегодня – это элемент воспитания, подготовка к школе. Мы стараемся делать так, чтобы ребёнок с первых лет получал самое активное развитие. Мы строим школы и детские сады, поэтому нам очень нужны добрые и отзывчивые воспитатели, преподаватели. Мы всех ждём в Подмосковье», – цитирует Воробьёва «Радио 1».

Добавим, в 2021 году в Подмосковье сертификаты на соципотеку получат 40 воспитателей детских садов. Всего с 2016 года программой воспользовались около 2 тысяч человек. Право на получение социальной ипотеки имеют врачи, фельдшеры скорой помощи, рентгенлаборанты, учителя, воспитатели, а также молодые учёные и тренеры.

Суть «Социальной ипотеки» заключается в том, что квартиру покупает правительство области, самим участникам программы остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Жильё можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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В марте сообщалось, что в Подмосковье начался приём заявок на получение социальной ипотеки для учителей. Программа, которая является эффективной мерой поддержки педагогов, реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Подать документы на участие в ней можно было до 2 апреля.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина, в свою очередь, отметила, что приём документов от воспитателей также завершен, следующий этап – молодые учителя.

«А с 12 апреля по 14 мая будет проходить приём заявок от молодых учителей. Все желающие смогут подать документы дистанционно», - отметила Каклюгина. Она добавила, что в текущем году сертификат на получение собственного жилья по программе получат 110 воспитателей, учителей и молодых специалистов в сфере образования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖильеПодмосковьеИпотекаАндрей Воробьёв
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