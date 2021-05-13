Воробьёв вручил воспитателям детсадов сертификаты на «Социальную ипотеку»

Андрей Воробьёв вручил сертификаты на «Социальную ипотеку» 14 воспитателям детских садов. Губернатор Московской области отметил, что соципотека в регионе действует для людей благородных профессий.

«Воспитатели, конечно же, относятся к ним. Хочу вас поблагодарить за работу. Ведь детский сад сегодня – это элемент воспитания, подготовка к школе. Мы стараемся делать так, чтобы ребёнок с первых лет получал самое активное развитие. Мы строим школы и детские сады, поэтому нам очень нужны добрые и отзывчивые воспитатели, преподаватели. Мы всех ждём в Подмосковье», – цитирует Воробьёва «Радио 1».

Добавим, в 2021 году в Подмосковье сертификаты на соципотеку получат 40 воспитателей детских садов. Всего с 2016 года программой воспользовались около 2 тысяч человек. Право на получение социальной ипотеки имеют врачи, фельдшеры скорой помощи, рентгенлаборанты, учителя, воспитатели, а также молодые учёные и тренеры.

Суть «Социальной ипотеки» заключается в том, что квартиру покупает правительство области, самим участникам программы остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Жильё можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке.