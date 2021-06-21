Воробьёв рассказал, когда в Подмосковье не останется обманутых дольщиков

Обманутых дольщиков в Подмосковье не останется к следующему году. С таким заявлением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отметив, что все их проблемы будут решены.

«У нас было 108 тысяч обманутых дольщиков, к следующем году их не останется, мы все проблемы решим», – заявил глава региона.

Воробьёв также добавил, что число жителей Подмосковья растёт. За 10 лет число оно увеличилось на 1 миллион человек – до 8 миллионов. Этот показатель не учитывает жителей столицы, которые фактически живут в области, но зарегистрированы в Москве, отмечает «Радио 1».