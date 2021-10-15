Система Face Pay может появиться в транспорте Подмосковья

Мухортников отметил, что распространение системы Face Pay на автобусы пока мало реалистично из-за дороговизны технологии.

«Поставить сканер лица в каждый автобус – это достаточно дорого, поэтому вряд ли будет актуально в ближайшее время», – сказал Мухортиков в беседе с «Радио 1».

Ранее сообщалось, что систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях Московского метро. Подключение к сервису будет добровольное.

Для использования сервиса необходимо за несколько часов до прохождения турникета привязать к Face Pay свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка». Сделать это можно через приложение «Метро Москвы». Пассажиру нужно найти специальный турникет, использующий сервис, и во время прохода посмотреть в камеру на турникете — деньги за проезд спишутся автоматически.

