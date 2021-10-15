Система Face Pay может появиться в транспорте Подмосковья

В подмосковных электричках могут ввести технологию оплаты с помощью сканирования лица Face Pay. Об этом сообщил член Общественного совета при Министерстве транспорта Московской области Андрей Мухортиков.

Введение новой технологии, по его словам, можно обсуждать в применении к пригородному железнодорожному транспорту, так как на станциях есть зоны прохода через турникеты.

Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро

Мухортников отметил, что распространение системы Face Pay на автобусы пока мало реалистично из-за дороговизны технологии.

«Поставить сканер лица в каждый автобус – это достаточно дорого, поэтому вряд ли будет актуально в ближайшее время», – сказал Мухортиков в беседе с «Радио 1».

Ранее сообщалось, что систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях Московского метро. Подключение к сервису будет добровольное.

Для использования сервиса необходимо за несколько часов до прохождения турникета привязать к Face Pay свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка». Сделать это можно через приложение «Метро Москвы». Пассажиру нужно найти специальный турникет, использующий сервис, и во время прохода посмотреть в камеру на турникете — деньги за проезд спишутся автоматически.

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ФОТО: РИА Новости
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