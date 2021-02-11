Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству путепровода через пути Савёловского направления МЖД. Благодаря этому жители Лобни смогут экономить около получаса на въезде и выезде из города, а пассажиры – быстрее добираться до аэропорта Шереметьево.
«В рамках президентского проекта мы строим много путепроводов. Так получилось, что Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения, а количество жителей области постоянно растёт. Поэтому трудитесь ударно, мы будем на вас надеяться», – сообщил строителям губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На первом этапе будет обеспечен проезд от Дмитровского шоссе до микрорайона Луговой, а также выезд на Рогачёвское шоссе. Кроме того, начнётся возведение эстакады через железную дорогу. В рамках второго этапа возведут транспортные развязки на Рогачёвском и Дмитровском шоссе, на третьем этапе будет построена эстакада-съезд в сторону аэропорта, сообщает «Радио 1».
В свою очередь, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик подчеркнул, что одна из задач нового строящегося объекта заключается в том, что он выведет из Лобни транзитный поток, идущий через город.
А ранее движение по новому путепроводу у платформы Жаворонки открыли в Одинцовском городском округе Московской области. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый путепровод позволит доехать от Можайского до Киевского шоссе, а затем и до Калужского и Варшавского, нее выезжая на МКАД и ЦКАД.
Ранее движение на этом участке было ограничено железнодорожным переездом со шлагбаумом, что создавало постоянные пробки.
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