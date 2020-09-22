Глава Подмосковья поручил создать дорожную карту ремонта подъездов

Губернатор отметил, что проблема с чистотой подъездов в области стала острой, поэтому необходимо выстроить работу таким образом, чтобы жители домов, выходя из квартир, видели чистоту, опрятность и ухоженность.

В свою очередь, глава областной Госжилинспекции пообещала, что все подъезды будут отремонтированы в течение трех лет. При этом она уточнила, что объем работ очень большой.

На ремонт потратят бюджетные средства, а также деньги жильцов. Всего в регионе находятся около 150 тысяч подъездов.

