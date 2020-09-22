Глава Подмосковья поручил создать дорожную карту ремонта подъездов
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов подготовить дорожные карты капремонта подъездов многоквартирных домов, передает «Радио 1».
«Думаю, что часть можно привести в порядок в осенне-зимний период», - сказал он.
Воробьев дал главному жилищному инспектору два месяца на подготовку статистики.
Губернатор отметил, что проблема с чистотой подъездов в области стала острой, поэтому необходимо выстроить работу таким образом, чтобы жители домов, выходя из квартир, видели чистоту, опрятность и ухоженность.
В свою очередь, глава областной Госжилинспекции пообещала, что все подъезды будут отремонтированы в течение трех лет. При этом она уточнила, что объем работ очень большой.
На ремонт потратят бюджетные средства, а также деньги жильцов. Всего в регионе находятся около 150 тысяч подъездов.
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