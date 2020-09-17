За пять лет работы сервиса «Добродел» в Подмосковье решены проблемы более 1,5 млн жителей

Портал «Добродел» был создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы граждане могли решать свои проблемы быстро и без лишней волокиты, передает «Радио 1».

Сервис работает с 2015 года, за это время было получено более 3,7 млн сообщений, решено 1,7 млн проблем.

Зарегистрироваться на портале может любой желающий. Чтобы сообщить о проблеме, будет достаточно описать ее суть, прикрепить фото и указать точное местоположение на карте.

В течение 24 часов сообщение рассматривается в профильном ведомстве. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. В итоге обратившийся получает отчет о проделанной работе.

На портале «Добродел» имеется более 600 категорий по различным направлениям - от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.

