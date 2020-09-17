За пять лет работы сервиса «Добродел» в Подмосковье решены проблемы более 1,5 млн жителей
Портал «Добродел» был создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы граждане могли решать свои проблемы быстро и без лишней волокиты, передает «Радио 1».
Сервис работает с 2015 года, за это время было получено более 3,7 млн сообщений, решено 1,7 млн проблем.
Зарегистрироваться на портале может любой желающий. Чтобы сообщить о проблеме, будет достаточно описать ее суть, прикрепить фото и указать точное местоположение на карте.
В течение 24 часов сообщение рассматривается в профильном ведомстве. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. В итоге обратившийся получает отчет о проделанной работе.
На портале «Добродел» имеется более 600 категорий по различным направлениям - от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru