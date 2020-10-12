Воробьев назвал главную задачу Подмосковья во время пандемии
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал стратегической задачей властей региона избежание карантина.
«Наша задача – оказать поддержку всем, кто в ней нуждается. Если сравнивать госпитализацию прошедшей недели, к сожалению, она растёт на 40%», - отметил чиновник.
По его словам, ежедневно в больницу с подозрением на коронавирус попадают в среднем 550 человек, хотя неделю назад цифра была на сто человек меньше.
Губернатор также рассказал о беспрецедентных мерах по разворачиванию коек. «Мы идем темпом на уровне 15 тысяч коек к 1 ноября. Это очень большая цифра», – заявил он в эфире «Радио 1».
Воробьев также напомнил о важности обеспечения всем необходимым медиков и врачей, оптимизации работы горячей линии. Губернатор также рассказал об отлаженной работе фильтра заболевших учащихся в школах и детских садах.
Московская область занимает второе место после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в стране. Специалисты выявили 77 831 случай заболевания, умерли 1417 человек.
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