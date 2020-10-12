Воробьев назвал главную задачу Подмосковья во время пандемии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал стратегической задачей властей региона избежание карантина.

«Наша задача – оказать поддержку всем, кто в ней нуждается. Если сравнивать госпитализацию прошедшей недели, к сожалению, она растёт на 40%», - отметил чиновник.

По его словам, ежедневно в больницу с подозрением на коронавирус попадают в среднем 550 человек, хотя неделю назад цифра была на сто человек меньше.