Волонтеры очистили от мусора берега Милютинского водохранилища
Волонтеры очистили от мусора берега Милютинского водохранилища в Калужской области в рамках центральной уборки марафона «Чистые берега» акции «Вода России».
В мероприятии приняли участие более 500 человек из трех сельских поселений Барятинского района. Региональному оператору передали более 800 мешков мусора.
С приветственным словом выступил замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов, заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова, замминистры природных ресурсов и экологии Калужской области Николай Кобозев и Наталья Артамонова.
Кроме того, мероприятие посетили руководитель Московско-Окского БВУ Вахтанг Астахов, начальник отдела использования водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Галина Федулова, руководитель Управы Барятинского района Калужской области Андрей Хохлов, а также блогер Мария Анисимова.
Перед началом акции Сергей Ястребов, Вахтанг Астахов и Ольга Иванова при участии Марии Анисимовой вручили почетные грамоты волонтерам, наиболее активно проявившим себя во время уборок в Калужской области. Награды получили учителя, ученики школ и вузов, представители общественных и религиозных организаций, бизнеса и органов госвласти.
Всероссийская акция проводился с 2015 года. В прошлом году волонтеры установили рекорд, очистив от мусора 24 200 километров берегов, что сопоставимо половине длины экватора Земли. В тройку самых активных регионов вошли Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Якутия.
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