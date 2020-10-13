Волонтеры очистили от мусора берега Милютинского водохранилища

С приветственным словом выступил замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов, заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова, замминистры природных ресурсов и экологии Калужской области Николай Кобозев и Наталья Артамонова.

Кроме того, мероприятие посетили руководитель Московско-Окского БВУ Вахтанг Астахов, начальник отдела использования водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Галина Федулова, руководитель Управы Барятинского района Калужской области Андрей Хохлов, а также блогер Мария Анисимова.

Перед началом акции Сергей Ястребов, Вахтанг Астахов и Ольга Иванова при участии Марии Анисимовой вручили почетные грамоты волонтерам, наиболее активно проявившим себя во время уборок в Калужской области. Награды получили учителя, ученики школ и вузов, представители общественных и религиозных организаций, бизнеса и органов госвласти.

Всероссийская акция проводился с 2015 года. В прошлом году волонтеры установили рекорд, очистив от мусора 24 200 километров берегов, что сопоставимо половине длины экватора Земли. В тройку самых активных регионов вошли Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Якутия.

