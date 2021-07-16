Военные развернут в Хакасии мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом

Военный мобильный госпиталь на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области будет развернут в Хакасии для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В сообщении говорится, что решение о направлении мобильного госпиталя Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял после обращения главы республики Валентина Коновалова.

В военном ведомстве уточнили, что 17 июля в Абакан будет переброшена группировка сил и средств, в том числе 67 военных медиков и необходимые объёмы медицинского кислорода.

Ранее в Самарской области построили два современных госпиталя для приёма пациентов с коронавирусом, сообщает RT.

