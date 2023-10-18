Водители скорой помощи в Татарстане бегут на предприятия ВПК

Водители машин скорой медицинской помощи в крупных городах Татарстана массово подают заявления об увольнении. Такую информацию распространила председатель комитета по социальной политике Госсовета республики Светлана Захарова. Она пояснила на заседании, что увольняющиеся переходят трудится на оборонные предприятия, так как там значительно выше заработная плата.

По словам Захаровой, где-то на предприятиях ОПК зарплата доходит до 100 – 12 тысяч рублей. Она рассказала, что, например, в Набережных Челнах из 36 машин скорой помощи на вызовы выезжает только 17. Из-за этого лавинообразно увеличилась нагрузка на бригады медиков.

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Глава комитета утверждает, что средняя зарплата по данной отрасли сейчас оставляет 69 тысяч рублей. Замглавы Минфина Татарстана Гела Герасимова сообщила о планах повысить ставки водителям скорой на 18 тысяч рублей путем установления надбавки за вредные и опасные условия труда.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», россияне не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты. К такому выводу пришли ученые из ВШЭ.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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