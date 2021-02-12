Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Метеорологи прогнозируют в столичном регионе в пятницу и субботу обильные снегопады. Высота снежного покрова в Москве к понедельнику, 15 февраля, может вырасти до 50 сантиметров.
Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей быть предельно внимательными и осторожными. Коммунальные службы города подготовились к уборке снега.
По данным сервиса «Яндекс-Пробки» заторы на дорогах Москвы сейчас составляют 7 баллов.
Столичный департамент транспорта призвал москвичей по возможности пересесть на общественный транспорт. Сегодня в городе ожидаются метель, ветер с порывами до 13-18 м/с и снегопад, который продлится до 13-14 февраля.
Днем в столице температура воздуха составит 10–12 градусов мороза, а в ночь на субботу похолодает до минус 15 градусов, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Топилина сместили с должности главы ПФР, на его место назначен Андрей Кигим
- Защита Навального подаст апелляцию на отмену условного срока
- СМИ: Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов
- Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
- СК прокомментировал взрыв в магазине во Владикавказе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru