Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Метеорологи прогнозируют в столичном регионе в пятницу и субботу обильные снегопады. Высота снежного покрова в Москве к понедельнику, 15 февраля, может вырасти до 50 сантиметров.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей быть предельно внимательными и осторожными. Коммунальные службы города подготовились к уборке снега.