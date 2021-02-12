Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Метеорологи прогнозируют в столичном регионе в пятницу и субботу обильные снегопады. Высота снежного покрова в Москве к понедельнику, 15 февраля, может вырасти до 50 сантиметров.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей быть предельно внимательными и осторожными. Коммунальные службы города подготовились к уборке снега.

В центральную Россию придет сильнейший снегопад

По данным сервиса «Яндекс-Пробки» заторы на дорогах Москвы сейчас составляют 7 баллов.

Столичный департамент транспорта призвал москвичей по возможности пересесть на общественный транспорт. Сегодня в городе ожидаются метель, ветер с порывами до 13-18 м/с и снегопад, который продлится до 13-14 февраля.

Днем в столице температура воздуха составит 10–12 градусов мороза, а в ночь на субботу похолодает до минус 15 градусов, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСнегопад
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