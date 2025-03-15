Во Владивостоке вновь обрушилась часть подпорной стены
15 марта 202508:36
Часть подпорной стены рухнула во Владивостоке, получили повреждения автомобили. Об этом сообщила прокуратура Приморья.
Как отметили в ведомстве, обрушение произошло в ночь на 15 марта на улице Кирова в районе дома №13.
«В результате... фрагменты стены обрушились на три автомобиля, припаркованные вдоль стены», - заявили в прокуратуре.
Специалисты проводят проверку по факту ЧП.
В августе подпорная стена обрушилась у дома на улице Славянской во Владивостоке, были повреждены семь машин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru