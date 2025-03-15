Во Владивостоке вновь обрушилась часть подпорной стены

Часть подпорной стены рухнула во Владивостоке, получили повреждения автомобили. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

Как отметили в ведомстве, обрушение произошло в ночь на 15 марта на улице Кирова в районе дома №13.

«В результате... фрагменты стены обрушились на три автомобиля, припаркованные вдоль стены», - заявили в прокуратуре.

Специалисты проводят проверку по факту ЧП.

В августе подпорная стена обрушилась у дома на улице Славянской во Владивостоке, были повреждены семь машин.

