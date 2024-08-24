Во Владивостоке семь машин были повреждены при обрушении подпорной стены

Подпорная стена обрушилась у жилого дома во Владивостоке, в результате получили повреждения семь автомобилей. Об этом сообщил Муниципальный центр управления администрации города.

В Приморье частично обрушился еще один мост

В соцсетях появились кадры инцидента, произошедшего у многоквартирного дома по улице Славянской, 19. На записях видно, как стена, сконструированная из бетонных блоков, падает на припаркованные под ней машины.

«По предварительной информации, повреждены семь автомобилей. На месте находятся сотрудники городской поисково-спасательной службы, специалисты административно-территориального управления района и сотрудники МБУ "Содержание городских территорий"», — отметили в МЦУ.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате обрушения нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:АвтомобилиОбрушениеВладивосток

Горячие новости

Все новости

партнеры