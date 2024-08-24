Во Владивостоке семь машин были повреждены при обрушении подпорной стены

В соцсетях появились кадры инцидента, произошедшего у многоквартирного дома по улице Славянской, 19. На записях видно, как стена, сконструированная из бетонных блоков, падает на припаркованные под ней машины.

«По предварительной информации, повреждены семь автомобилей. На месте находятся сотрудники городской поисково-спасательной службы, специалисты административно-территориального управления района и сотрудники МБУ "Содержание городских территорий"», — отметили в МЦУ.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате обрушения нет.

