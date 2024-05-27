Во Владивостоке Вечный огонь потух из-за неисправности оборудования
Вечный огонь на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, во Владивостоке перестал работать из-за неисправной системы газоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Как отметили в ведомстве, прокуратура Ленинского района города установила, что на объекте неисправна система газоснабжения. Сейчас Вечный огонь мемориала не горит.
«Прокурор предъявил иск к администрации Владивостока о возложении обязанности восстановить работу оборудования и обеспечить его непрерывную работу», — подчеркнули в прокуратуре региона.
Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru