Во Владивостоке Вечный огонь потух из-за неисправности оборудования

Как отметили в ведомстве, прокуратура Ленинского района города установила, что на объекте неисправна система газоснабжения. Сейчас Вечный огонь мемориала не горит.

«Прокурор предъявил иск к администрации Владивостока о возложении обязанности восстановить работу оборудования и обеспечить его непрерывную работу», — подчеркнули в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.

