Во Владивостоке Вечный огонь потух из-за неисправности оборудования

Вечный огонь на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, во Владивостоке перестал работать из-за неисправной системы газоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

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Как отметили в ведомстве, прокуратура Ленинского района города установила, что на объекте неисправна система газоснабжения. Сейчас Вечный огонь мемориала не горит.

«Прокурор предъявил иск к администрации Владивостока о возложении обязанности восстановить работу оборудования и обеспечить его непрерывную работу», — подчеркнули в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Вечный ОгоньПриморский КрайВладивосток

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